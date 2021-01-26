В Финской лыжной ассоциации прокомментировали запрос в FIS на Большунова

В Финской лыжной ассоциации (FSA) прокомментировали запрос, поданный в Международную федерацию лыжных видов спорта (FIS), по вопросу наказания российского лыжника Александра Большунова.

«Мы подготовили официальное обращение к FIS. Теперь там решат, как поступить. Нам важно, что думает FIS. Будут они что-то предпринимать или оставят так. Нам непряино, что такие вещи происходят, — приводит слова пресс-секретаря FSA Сойли Хирвонен NRK.

«Мы хотим, чтобы спортивная среда была безопасной. Поэтому мы хотим предотвратить такие ситуации в будущем, и об этом должны позаботиться в FIS. При этом санкции должны отвечать регламенту и действиям FIS», — сказал исполнительный директор FSA Исмо Хямяляйнен.

Напомним, сборная Финляндии по лыжным гонкам подала запрос в FIS после инцидента в Лахти с участием Большунова. Россиянин во время эстафеты на этапе Кубка мира в Лахти ударил финского лыжника Йони Мяки в финишном спурте. Россиянин был дисквалифицирован жюри этапа за неспортивное поведение, из-за чего его команда лишилась третьего места. Бронза перешла второй сборной России, которая пришла к финишу четвертой.