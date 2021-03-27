«В финале пришлось тяжело поработать». Большунов о победе на чемпионате России
14:03
Лыжник Александр Большунов прокомментировал победу в спринте классическим стилем на чемпионате России в Тюмени.
«Сложности испытывал в основном с погодой. Сегодня очень тепло, и скольжение одно из худших в сезоне. Лыжи с каждым забегом останавливались все раньше и раньше, в финале пришлось тяжело поработать, чтобы все-таки выиграть», — сказал Большунов в эфире Telesport после гонки.
Напомним, второе место занял Александр Терентьев. Третье — Евгений Белов.
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