«В финале пришлось тяжело поработать». Большунов о победе на чемпионате России

Лыжник Александр Большунов прокомментировал победу в спринте классическим стилем на чемпионате России в Тюмени.

«Сложности испытывал в основном с погодой. Сегодня очень тепло, и скольжение одно из худших в сезоне. Лыжи с каждым забегом останавливались все раньше и раньше, в финале пришлось тяжело поработать, чтобы все-таки выиграть», — сказал Большунов в эфире Telesport после гонки.

Напомним, второе место занял Александр Терентьев. Третье — Евгений Белов.