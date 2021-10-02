В Федерации лыжных гонок России обсудят новые правила контактной борьбы

Технический делегат FIS и спортивный судья Вячеслав Веденин сообщил, что Федерация лыжных гонок России (ФЛГР) обсудит новые правила обгона предлагаемые комитетом Международной федерации лыжного спорта.

«Мы внутри федерации, судейского коллектива совместно с Еленой Валерьевной Вяльбе, которая входит в совет FIS, все, конечно, обсудим. В ближайшее время в Сыктывкаре пройдет семинар технических делегатов, где тоже пройдет обсуждение всех предлагаемых изменений. Мы ждем от международной федерации также дополнительных разъяснений, которые должны обязательно последовать после публикации проекта новых правил», — цитирует Веденина ТАСС.

Одни из изменений касаются пункта 9.3 — «Обгон и создание помех на трассе». Теперь лидирующий лыжник может выбирать траекторию движения, но при этом должен учитывать позиции других соперников. Также спортсмены, бегущие рядом друг с другом, вместе понесут ответственность за создание возможной помехи на дистанции.