В Федерации лыжного спорта Словении объяснили причины отмены этапа Кубка мира в Планице

В Ассоциации лыжного спорта Словении прокомментировал отмену этапа Кубка мира по лыжным гонкам в Планице.

«Над организацией соревнований в Планице и созданием телевизионного сигнала работало бы более тысячи человек, а отъезд команд в Пекин должен был состояться через четыре дня после их окончания. Если бы кто-то заразился, то ему пришлось бы остаться в Словении на десять дней.

В нынешней эпидемиологической ситуации стопроцентная безопасность не может быть гарантирована. Непривитые люди рано или поздно заразятся из-за высокой степени вирулентности вируса и рискованных контактов, которые приведут к карантину большого числа других людей, в том числе иностранных спортсменов", — приводит слова организации ТАСС.

Международная федерация лыжных видов спорта 10 января объявила об отмене этапа Кубка мира в Словении, который должен был стать заключительными стартами перед началом Олимпиады в Пекине.

Этап Кубка мира в Планице должен был пройти с 22 по 23 января.