Лыжные гонки
Новости Зачет Кубка мира Календарь Кубка мира Чемпионат мира Олимпиада
Главная
Лыжные гонки

Сегодня, 14:53

В Федерации лыжного спорта Словении объяснили причины отмены этапа Кубка мира в Планице

Анна Горшкова
Корреспондент

В Ассоциации лыжного спорта Словении прокомментировал отмену этапа Кубка мира по лыжным гонкам в Планице.

«Над организацией соревнований в Планице и созданием телевизионного сигнала работало бы более тысячи человек, а отъезд команд в Пекин должен был состояться через четыре дня после их окончания. Если бы кто-то заразился, то ему пришлось бы остаться в Словении на десять дней.

В нынешней эпидемиологической ситуации стопроцентная безопасность не может быть гарантирована. Непривитые люди рано или поздно заразятся из-за высокой степени вирулентности вируса и рискованных контактов, которые приведут к карантину большого числа других людей, в том числе иностранных спортсменов", — приводит слова организации ТАСС.

Международная федерация лыжных видов спорта 10 января объявила об отмене этапа Кубка мира в Словении, который должен был стать заключительными стартами перед началом Олимпиады в Пекине.

Этап Кубка мира в Планице должен был пройти с 22 по 23 января.

Источник: https://tass.ru/sport/13440815
Олимпиада
Сборная России по лыжным гонкам
0
Читайте также
Селедка: польза и вред. Можно ли есть каждый день?
Реклама
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Вокуев стал третьем в гонке Visma Ski Classics в Италии, Устюгов — 39-й
Реклама
Прогнозы на спорт
Канал Спорт-Экспресс на YouTube
Новости
RSS RSS
Все новости