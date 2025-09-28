В допинг-пробе трехкратного чемпиона России Парфенова обнаружен мельдоний

В допинг-пробе лыжника Андрея Парфенова обнаружен мельдоний, сообщает пресс-служба команды «Лыжные гонки 47».

Отмечается, что следы запрещенного вещества немного превысили допустимые значения. Также в команде выразили надежду, что ситуация будет разрешена в рамках законодательства и спортивной этики.

37-летний Парфенов является двукратным победителем первенства России в спринте (2015, 2019) и чемпионом страны в командном спринте (2019).