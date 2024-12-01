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Сегодня, 14:39

В Большунова во время гонки Кубка России врезался квадрокоптер

Игнат Заздравин
Корреспондент
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Лыжник Александр Большунов
Александр Большунов.
Фото Федерация лыжных гонок России

В лыжника Александра Большунова врезался квадрокоптер во время гонки на 10 км классическим стилем на этапе Кубка России в Хакасии.

После отсечки 6,6 км коптер врезался Большунову в район бедра. Лыжник удержал равновесие и продолжил гонку. В результате Большунов финишировал девятым, отстав от победителя Савелия Коростелева на 48,1 секунды.

В Большунова врезался квадрокоптер во время гонки. Но не это причина его нового поражения

Александр Большунов
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