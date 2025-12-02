В Австрии эмоционально отреагировали на возможный допуск российских лыжников

Австрийский лыжник Мика Фермойлен в разговоре с «СЭ» поддержал возможное возвращение российских лыжников на международную арену.

2 декабря стало известно, что Спортивный арбитражный суд (CAS) удовлетворил апелляцию российской стороны на решение Международной федерации лыжного спорта и сноуборда (FIS) не допускать спортсменов из России.

«Вау! Если эта новость правда, я очень рад! Но я подожду, пока мы получим подтверждение от FIS и официальное заявление CAS. А также будет интересно посмотреть, что именно будет включать это решение с точки зрения того, сколько допустят спортсменов...» — сказал Фермойлен «СЭ».

Теперь российских спортсменов должны допустить к турнирам FIS в нейтральном статусе. Также российским паралимпийцам вернули право выступать под флагом и гимном на турнирах FIS.