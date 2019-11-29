«Ужасное начало сезона». Устюгов дисквалифицирован в первой же гонке Кубка мира

Россиянин Сергей Устюгов не смог отобраться в полуфинал спринта классикой на этапе Кубка мира в финской Руке. Он был дисквалифицирован в предварительном забеге из-за фальстарта.

Сперва фальстарт допустил швед Оскар Свенссон, получивший от организаторов предупреждение. Затем последовал фальстарт Устюгова, и, по правилам FIS, для россиянина гонка закончилась.

Свенссон в итоге добрался до финала, который еще не стартовал.

«Это просто ужасное начало сезона», — прокомментировал в Instagram свою неудачу Устюгов.