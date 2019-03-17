"Ужасно, что спортсмены все еще используют допинг". Йохауг - о скандале на ЧМ в Зефельде

Норвежская лыжница Тереза Йохауг заявила, что считает ужасным использование допинга в спорте. 30-летняя спортсменка добавила, что допинговый скандал омрачил чемпионат мира по лыжным видам спорта в австрийском Зефельде.

- Думаю, это ужасно, что некоторые спортсмены все еще используют допинг, - приводит слова Йохауг Expressen. - Особенно, когда это происходит в стране, принимающей чемпионат мира. Многие волонтеры работали на чемпионате мира в Австрии, чтобы организовать хороший турнир, а произошло такое... Допинг не имеет отношения к спорту.

Напомним, на чемпионате мира в Зефельде был проведен антидопинговый рейд, в ходе которого полиция задержала пять лыжников: австрийцев Доминика Бальдауфа и Хауке, эстонцев Андреаса Веерпалу и Карела Таммъярва, а также казахстанца Алексея Полторанина. Они обвиняются в использовании кровяного допинга.

Йохауг была дисквалифицирована на 13 месяцев после того, как в ее допинг-пробе был обнаружен клостебол в октябре 2016-го года. Она заявила, что это вещество попало в организм при использовании мази для губ.

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