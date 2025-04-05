Устюгов о работе за рубежом: «Как бы я этого сильно ни хотел, у меня так не получается. И не получится»

Олимпийский чемпион Сергей Устюгов, победитель 12-го Югорского лыжного марафона, соорганизатором которого выступил ВТБ, рассказал «СЭ» о перспективах переезда в Европу.

— Ты бы хотел остаться в спорте? Уже в иной роли.

— Я уже к сервису подхожу — парни, возьмите меня к себе! Но там очень сложная работа, не все это понимают. Но да, надо будет чем-то заниматься. И в этом году я, наверное, буду больше об этом думать, чем раньше. Опять же, все зависит от команды, от атмосферы, где ты будешь дальше трудиться и двигаться вперед. Многие мне говорят, что видят меня тренером, есть опыт, есть чуйка на многие вещи, но...

— Если тебе Маркус Крамер позвонит и скажет: «Сергей, приезжай ко мне в Италию, поможешь тренировать этих балбесов», поедешь?

— Тут сразу возникает маленькая проблема — я гражданин Российской Федерации, я люблю свою Родину. Родился и живу здесь. Да, и можно было сейчас просто на все плюнуть, ехать и готовиться со сборной Италии. Но, как бы я этого сильно ни хотел, у меня так не получается. И не получится.