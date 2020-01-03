Каков Клебо! Норвежец обошел Устюгова и Большунова на финише масс-старта в Валь-ди-Фьемме на «Тур де ски»

Россиянин Сергей Устюгов занял второе место в классическом масс-старте на 15 км в итальянском Валь-ди-Фьемме. Третьим стал еще один представитель России — Александр Большунов.

Победу одержал норвежец Йоханнес Клебо, который на финишном отрезке сумел обойти Андрея Ларькова и обоих конкурентов по борьбе за титул на «Тур де Ски».

Лыжные гонки

Валь-ди-Фьемме (Италия)

Кубок мира

«Тур де ски»

Мужчины

Масс-старт, 15 км (К)

1. Йоханнес Клебо (Норвегия) — 39.51,0

2. Сергей Устюгов (Россия) — отставание 0,7

3. Александр Большунов (Россия) — 1,0

4. Андрей Ларьков (Россия) — 4,4

5. Шур Рете (Норвегия) — 10,2

6. Дарио Колонья (Швейцария) — 11,0

7. Денис Спицов (Россия) — 13,7

12. Артем Мальцев (Россия) — 19,7

15. Андрей Мельниченко (Россия) — 29,4

17. Иван Якимушкин (Россия) — 39,5