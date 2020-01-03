Каков Клебо! Норвежец обошел Устюгова и Большунова на финише масс-старта в Валь-ди-Фьемме на «Тур де ски»
Россиянин Сергей Устюгов занял второе место в классическом масс-старте на 15 км в итальянском Валь-ди-Фьемме. Третьим стал еще один представитель России — Александр Большунов.
Победу одержал норвежец Йоханнес Клебо, который на финишном отрезке сумел обойти Андрея Ларькова и обоих конкурентов по борьбе за титул на «Тур де Ски».
Лыжные гонки
Валь-ди-Фьемме (Италия)
Кубок мира
«Тур де ски»
Мужчины
Масс-старт, 15 км (К)
1. Йоханнес Клебо (Норвегия) — 39.51,0
2. Сергей Устюгов (Россия) — отставание 0,7
3. Александр Большунов (Россия) — 1,0
4. Андрей Ларьков (Россия) — 4,4
5. Шур Рете (Норвегия) — 10,2
6. Дарио Колонья (Швейцария) — 11,0
7. Денис Спицов (Россия) — 13,7
12. Артем Мальцев (Россия) — 19,7
15. Андрей Мельниченко (Россия) — 29,4
17. Иван Якимушкин (Россия) — 39,5