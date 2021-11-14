Устюгов занял второе место в индивидуальной гонке в Муонио, Червоткин стал третьим

Российский лыжник Сергей Устюгов занял второе место в индивидуальной гонке на 15 км свободным стилем в Муонио (Финляндия).

Победителем гонки стал финн Ийво Нисканен, опередивший Устюгова на 9,1 секунды. Третьим стал еще один россиянин — Алексей Червоткин (отставание — +21,7).

Отметим, что еще трое представителей России заняли места с четвертого по шестое. Четвертым стал Денис Спицов (+27,8), пятым — Иван Якимушкин (+34,2), шестым — Артем Мальцев (+38,7).