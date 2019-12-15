Устюгов занял второе место в индивидуальной гонке на этапе Кубка мира в Давосе
18:08
Россиянин Сергей Устюгов занял второе место в индивидуальной гонке на 15 километров на этапе Кубка мира в Давосе. Он уступил победителю — Симену Крюгеру из Норвегии — 19 секунд.
Лыжные гонки
Давос (Швейцария)
Кубок мира
Мужчины
Дистанционные соревнования
Индивидуальная гонка, 15 км (С)
1. Симен Крюгер (Норвегия) — 33.59,3
2. Сергей Устюгов (Россия) — отставание 19,0
3. Дарио Колонья (Швейцария) — 20,0
4. Иво Нисканен (Финляндия) — 27,9
5. Морис Манифика (Франция) — 35,7
6. Денис Спицов (Россия) — 36,3
7. Александр Большунов (Россия) — 39,8
11. Андрей Мельниченко (Россия) — 51,0
30. Артем Мальцев (Россия) — 1.43,5
31. Илья Порошкин (Россия) — 1.45,0
64. Алексей Червоткин (Россия) — 2.58,6
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