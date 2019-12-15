Устюгов занял второе место в индивидуальной гонке на этапе Кубка мира в Давосе

Россиянин Сергей Устюгов занял второе место в индивидуальной гонке на 15 километров на этапе Кубка мира в Давосе. Он уступил победителю — Симену Крюгеру из Норвегии — 19 секунд.

Лыжные гонки

Давос (Швейцария)

Кубок мира

Мужчины

Дистанционные соревнования

Индивидуальная гонка, 15 км (С)

1. Симен Крюгер (Норвегия) — 33.59,3

2. Сергей Устюгов (Россия) — отставание 19,0

3. Дарио Колонья (Швейцария) — 20,0

4. Иво Нисканен (Финляндия) — 27,9

5. Морис Манифика (Франция) — 35,7

6. Денис Спицов (Россия) — 36,3

7. Александр Большунов (Россия) — 39,8

11. Андрей Мельниченко (Россия) — 51,0

30. Артем Мальцев (Россия) — 1.43,5

31. Илья Порошкин (Россия) — 1.45,0

64. Алексей Червоткин (Россия) — 2.58,6