Устюгов заменит Мальцева в эстафете в Лиллехаммере

Российский лыжник Сергей Устюгов побежит эстафету на этапе Кубка мира в Лиллехаммере вместо Артема Мальцева. Об этом лыжники сообщили в сториз Instagram.

Мальцев рассказал, что накануне гонки поужинал рыбой и отравился. «Норвежская рыба была очень вкусная на ужин, и мой белый друг был со мной всю ночь рядышком. Поэтому я не стартую», — сказал лыжник.

Сергей Устюгов подтвердил, что заменит Мальцева в эстафете, хотя изначально бежать не планировал.

На эстафетную гонку в Лиллехаммере Россия заявила два состава. За первую команду побегут Андрей Ларьков, Илья Семиков, Денис Спицов и Андрей Мельниченко. За вторую выступят Иван Якимушкин, Евгений Белов, Илья Порошкин и Сергей Устюгов.