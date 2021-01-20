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Устюгов выступит в эстафете на Кубке мира в Лахти

18:11
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Тренер сборной России по лыжным гонкам Маркус Крамер сообщил, что двукратный чемпион мира Сергей Устюгов выступит на этапе Кубка мира в Лахти только в эстафете.

«Тренерский штаб запланировал, что Устюгов в Лахти выступит только в эстафете. Уже на следующие выходные в Фалуне он будет бежать личные гонки», — сказал Крамер в интервью Dagbladet.

В программе этапа, кроме эстафет, запланированы скиатлонные гонки.

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