Устюгов выступит на Кубке России в Кирово-Чепецке 14-17 января

Тренер сборной России Маркус Крамер в интервью «СЭ» рассказал о восстановлении от коронавируса одного из лидеров мужской сборной Сергея Устюгова. Двукратный чемпион мира сейчас набирает форму через региональные старты.

— Сергей говорил, что в классической гонке чувствовал себя хорошо, на следующий день в коньковой — уже тяжелее. Но постепенно его состояние улучшается. На данный момент, он нормально тренируется уже около трех недель, но сейчас объемы нужно увеличивать. Той работы, которую он делает на сегодняшний день, недостаточно для по-настоящему хороших результатов. Мы решили, что он будет готовиться к этапу Кубка России в Кирово-Чепецке 14-17 января, а после этого мы решим, стоит ли ему приезжать на этапы Кубка мира в Лахти и Фалуне.

(Наталья Марьянчик)

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