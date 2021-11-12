Устюгов выиграл спринт на турнире в Муонио, Терентьев финишировал вторым с отставанием в 0,01 секунды

Российский лыжник Сергей Устюгов одержал победу в спринте классическим стилем на турнире в Муонио (Финляндия).

Второе место в финале занял еще один россиянин, Александр Терентьев, уступивший Устюгову 0,01 секунды. Итальянец Федерико Пеллегрино (+0,50) замкнул тройку лучших.

Четвертым стал норвежец Эрик Вальнес, на пятой строчке — его соотечественник Торгейр Сулен Ховланд. Последним финишировал еще один представитель Норвегии, Вебьерн Мон.

Турнир в Муонио проходит с 12 по 14 ноября.