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Устюгов выиграл спринт на турнире в Муонио, Терентьев финишировал вторым с отставанием в 0,01 секунды

15:23
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Российский лыжник Сергей Устюгов одержал победу в спринте классическим стилем на турнире в Муонио (Финляндия).

Второе место в финале занял еще один россиянин, Александр Терентьев, уступивший Устюгову 0,01 секунды. Итальянец Федерико Пеллегрино (+0,50) замкнул тройку лучших.

Четвертым стал норвежец Эрик Вальнес, на пятой строчке — его соотечественник Торгейр Сулен Ховланд. Последним финишировал еще один представитель Норвегии, Вебьерн Мон.

Турнир в Муонио проходит с 12 по 14 ноября.

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Иван Торопцев все материалы автора
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