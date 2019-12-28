Устюгов выиграл первый старт «Тур де ски», Большунов второй
Россиянин Сергей Устюгов стал победителем масс-старта на этапе Кубка мира в Ленцерхайде. Лыжник преодолел 15 км за 33 минуты 19,1 секунды. Данный этап стал первым на «Тур де ски"-2020.
Второе место разделили норвежец Йоханнес Клебо и россиянин Александр Большунов.
Следующий этап «Тур де ски» состоится 29 декабря, лыжники побегут спринт.
Устюгов выиграл «Тур де ски» в сезоне-2016/17. На «Тур де ски» он стал вторым, уступив Клебо 16,7 секунды в общем зачете.
Ленцерхайде (Швейцария)
Кубок мира
«Тур де ски»
Мужчины
Дистанционные соревнования
Масс-старт, 15 км (С)
1. Сергей Устюгов (Россия) — 33.19,1
2. Йоханнес Клебо (Норвегия) — отставание 4,0
2. Александр Большунов (Россия) — 4,0
4. Эмиль Иверсен (Норвегия) — 7,2
5. Мартин Нюэнгет (Норвегия) — 8,6
6. Дарио Колонья (Швейцария) — 8,7...
14. Андрей Ларьков (Россия) — 15,3...
19. Денис Спицов (Россия) — 17,0...
20. Андрей Мельниченко (Россия) — 17,2...
24. Артем Мальцев (Россия) — 28,8...
40. Глеб Ретивых (Россия) — 45,3...
43. Иван Якимушкин (Россия) — 52,0