Устюгов выиграл первый старт «Тур де ски», Большунов третий

Россиянин Сергей Устюгов стал победителем масс-старта на этапе Кубка мира в Ленцерхайде. Лыжник преодолел 15 км за 33 минуты 19,1 секунды. Данный этап стал первым на «Тур де ски"-2020.

Второе место занял норвежец Йоханнес Клебо, обошедший россиянина Александра Большунова на фотофинише.

Следующий этап «Тур де ски» состоится 29 декабря, лыжники побегут спринт.

Устюгов выиграл «Тур де ски» в сезоне-2016/17. На «Тур де ски» он стал вторым, уступив Клебо 16,7 секунды в общем зачете.

Ленцерхайде (Швейцария)

Кубок мира

«Тур де ски»

Мужчины

Дистанционные соревнования

Масс-старт, 15 км (С)

1. Сергей Устюгов (Россия) — 33.19,1

2. Йоханнес Клебо (Норвегия) — отставание 4,0

3. Александр Большунов (Россия) — 4,0

4. Эмиль Иверсен (Норвегия) — 7,2

5. Мартин Нюэнгет (Норвегия) — 8,6

6. Дарио Колонья (Швейцария) — 8,7...

14. Андрей Ларьков (Россия) — 15,3...

19. Денис Спицов (Россия) — 17,0...

20. Андрей Мельниченко (Россия) — 17,2...

24. Артем Мальцев (Россия) — 28,8...

40. Глеб Ретивых (Россия) — 45,3...

43. Иван Якимушкин (Россия) — 52,0