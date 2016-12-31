15:53 31 декабря 2016 | ЛЫЖНЫЕ ГОНКИ

Устюгов выиграл квалификацию в спринте на первом этапе "Тур де Ски"

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Россиянин Сергей Устюгов с первым результатом пробился в решающую стадию четвертьфинала спринта на первом этапе "Тур де Ски" в швейцарском Валь-Мюстаире. Россиянин более чем на четыре секунды опередил итальянца Федерико Пеллегрино, показавшего второе время. Тройку замкнул француз Люка Шанава.

Также квалификацию преодолел Андрей Ларьков, занявший 19-е место. Андрей Мельниченко, Ермил Вокуев, Алексей Червоткин, Александр Бессмертных и Петр Седов не сумели попасть в 30 лучших. (Кирилл БУРДАКОВ)

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Материалы REN-TV

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КОММЕНТАРИИ (2)
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streletc1783

Буква ё - он тоже на допинге?

16:48 31 декабря 2016

zyzx

Пусть баночку проверят,истину глаголю,ПАЦАРАНАНА!

16:06 31 декабря 2016

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