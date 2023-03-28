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Устюгов — о разговоре с Дементьевым: «Если ты не прекратишь меня уговаривать, наши отношения могут подпортиться»

Алина Савинова
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Российский лыжник Сергей Устюгов рассказал, как победитель Олимпиады 2006 года в дуатлоне Евгений Дементьев отговаривал его от самостоятельной работы.

«Меня мало кто понимал, когда я принял решение уйти и работать самостоятельно. Многие пытались отговаривать. Помню, позвонил Женя Дементьев, и в какой-то момент нашего разговора я ему сказал: «Если ты сейчас, в течение ближайших десяти минут, не прекратишь меня уговаривать оставить все как есть, наши отношения могут сильно подпортиться». В итоге мы проговорили час, и для себя я понял, что все сделал правильно», — приводит RT слова Устюгова.

Устюгов — олимпийский чемпион в эстафете 4x10 км (2022), двукратный чемпион мира 2017 года (в скиатлоне и командном спринте) и победитель многодневной гонки Тур де Ски-2016/17.

Источник: https://russian.rt.com/sport/news/1128912-ustyugov-dementev-otnosheniya
Евгений Дементьев
Сергей Устюгов
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