Устюгов во время гонки в финской Руке из-за мороза стал похож на Деда Мороза
15:20
Сборная Норвегии по лыжным гонкам отказалась от участия в гонке преследования 15 км свободным стилем на этапе Кубка мира в финской Руке из-за сильного мороза.
Российские лыжники, несмотря на мороз, заняли весь пьедестал почета (Александр Большунов, Сергей Устюгов и Артем Мальцев).
Борода Устюгова покрылась снегом и инеем во время соревнований. Он стал похож на Деда Мороза.
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