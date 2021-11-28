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Устюгов во время гонки в финской Руке из-за мороза стал похож на Деда Мороза

15:20
Сергей Устюгов.
Сергей Устюгов.
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Сборная Норвегии по лыжным гонкам отказалась от участия в гонке преследования 15 км свободным стилем на этапе Кубка мира в финской Руке из-за сильного мороза.

Российские лыжники, несмотря на мороз, заняли весь пьедестал почета (Александр Большунов, Сергей Устюгов и Артем Мальцев).

Борода Устюгова покрылась снегом и инеем во время соревнований. Он стал похож на Деда Мороза.

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Роман Шишов все материалы автора
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