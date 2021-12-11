Устюгов, Терентьев, Мальцев и Ретивых вышли в четвертьфинал спринта в Давосе

Российские лыжники Сергей Устюгов, Александр Терентьев, Артем Мальцев и Глеб Ретивых вышли в четвертьфинал спринта на третьем этапе Кубка мира в Давосе (Швейцария).

Первым стал лидер общего зачета Кубка мира норвежец Йоханнес Клебо.

Российские лыжники Андрей Ларьков, Денис Филимонов и Иван Якимушкин не попали в 30 сильнейших лыжников пролога и завершили борьбу в этом виже программы.

Российский лыжник Александр Большунов не принял участие в спринте из-за болезни.

Финал спринтерской гонки состоится в 16:15 по московскому времени. Смотреть прямую трансляцию мужского спринта можно по ссылке.