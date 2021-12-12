Устюгов стал третьим в гонке на 15 км на этапе Кубка мира в Давосе, Крюгер одержал победу

Россиянин Сергей Устюгов занял тертье место в гонке свободным стилем на 15 км на третьем этапе Кубка мира в швейцарском Давосе.

Победу одержал норвежец Симен Крюгер, вторым стал Йоханнес Клебо.

29-летний россиянин уступил на финише сопернику семь секунд.

Российский лыжник Александр Большунов в гонке свободным стилем на 15 км стал 12-м.

Лыжные гонки

Давос (Швейцария)

Кубок мира

Мужчины

Индивидуальная гонка, 15 км (С)

1. Симен Крюгер (Норвегия) — 32.20,4

2. Йоханнес Клебо (Норвегия) — отставание 22,9

3. Сергей Устюгов (Россия) — 27,2

4. Харальд Амундсен (Норвегия) — 32,0

5. Ханс Кристер Холунн (Норвегия) — 33,7

6. Шур Рете (Норвегия) — 38,3

7. Артем Мальцев (Россия) — 39,4

9. Иван Якимушкин (Россия) — 52,0

11. Денис Спицов (Россия) — 1.08,1

12. Александр Большунов (Россия) — 1.09,7

13. Андрей Мельниченко (Россия) — 1.13,1

17. Алексей Червоткин (Россия) — 1.28,1