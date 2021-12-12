Устюгов стал третьим в гонке на 15 км на этапе Кубка мира в Давосе, Крюгер одержал победу
Россиянин Сергей Устюгов занял тертье место в гонке свободным стилем на 15 км на третьем этапе Кубка мира в швейцарском Давосе.
Победу одержал норвежец Симен Крюгер, вторым стал Йоханнес Клебо.
29-летний россиянин уступил на финише сопернику семь секунд.
Российский лыжник Александр Большунов в гонке свободным стилем на 15 км стал 12-м.
Лыжные гонки
Давос (Швейцария)
Кубок мира
Мужчины
Индивидуальная гонка, 15 км (С)
1. Симен Крюгер (Норвегия) — 32.20,4
2. Йоханнес Клебо (Норвегия) — отставание 22,9
3. Сергей Устюгов (Россия) — 27,2
4. Харальд Амундсен (Норвегия) — 32,0
5. Ханс Кристер Холунн (Норвегия) — 33,7
6. Шур Рете (Норвегия) — 38,3
7. Артем Мальцев (Россия) — 39,4
9. Иван Якимушкин (Россия) — 52,0
11. Денис Спицов (Россия) — 1.08,1
12. Александр Большунов (Россия) — 1.09,7
13. Андрей Мельниченко (Россия) — 1.13,1
17. Алексей Червоткин (Россия) — 1.28,1
Самые обсуждаемые материалы
- 24 часа
- за три дня
- за неделю