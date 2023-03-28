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Сегодня, 13:51

Устюгов рассказал, из-за чего у него возникали разногласия с Сориным

Алина Савинова
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Олимпийский чемпион Сергей Устюгов рассказал о работе с тренером Егором Сориным.

«Когда летом мы начинали работать с Егором Сориным в Малиновке, меня больше всего раздражали вопросы, типа: что ты выходишь так поздно? Но в чем был смысл торопиться? Особенно когда у Егора тренировка по плану занимает два часа, а у меня — час. Закончить раньше и сидеть лишний час, ждать, когда обед будет? Не видел в этом смысла, если честно. Дело в том, что Егор у Маркуса долгое время был помощником. Расценивать помощников как самостоятельных специалистов, которые начинают управлять процессом «от» и «до», для меня, честно говоря, сложновато. Возможно, проблема наших взаимоотношений заключалась как раз в том, что мы с самого начала не обговорили все эти моменты. Я не обижался на Егора, но определенное негодование внутри присутствовало. Особенно в первый месяц самостоятельной работы», — цитирует Устюгова RT.

Ранее 30-летний лыжник рассказал, как победитель Олимпиады 2006 года в дуатлоне Евгений Дементьев отговаривал его от самостоятельной работы.

Источник: https://russian.rt.com/sport/news/1128913-ustyugov-raznoglasiya-sorin
Егор Сорин
Сергей Устюгов
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