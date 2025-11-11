Лыжи
11 ноября, 13:51

Устюгов рассказал, что потерял лыжи на сборах в Ханты-Мансийске

Игнат Заздравин
Корреспондент

Лыжник Сергей Устюгов рассказал об инциденте с потерей лыж во время сборов в Ханты-Мансийске.

«Неприятный момент случился. Начал тренироваться, голова иногда не варит. На одной из тренировок я откатался, увидел ребят в городке, подъехал к ним, решил позаниматься в городке. И оставил свои лыжи и палки. Опомнился только спустя сутки. Представляете, как я устал. Может, кто-то увидит. Просьба вернуть лыжи», — сказал Устюгов в видео, которое выложил в своем Telegram-канале.

33-летний Устюгов является олимпийским чемпионом — на Играх-2022 в Пекине он завоевал золото в эстафете. Также он дважды становился чемпионом мира.

Источник: Telegram-канал Сергея Устюгова
Сергей Устюгов
