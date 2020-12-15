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Устюгов пропустит «Тур де Ски»

20:32
Сергей Устюгов. Фото AFP
Сергей Устюгов. Фото AFP
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Российский лыжник Сергей Устюгов пропустит «Тур де Ски», сообщает ТАСС со ссылкой на тренера Маркуса Крамера. Спортсмен заразился коронаврусом перед началом сезона и пропустил первые этапы Кубка мира.

— Сейчас он не сможет выступить в «Тур де Ски», — сказал Крамер. — Тренировки по моему плану он возобновил только в прошлый понедельник, с тех пор прошла всего неделя, поэтому сейчас мы будем смотреть на динамику, на то, как быстро он будет возвращать форму. Я с ним общаюсь каждый день, пока очевидно, что он еще не готов стартовать, двигаться вперед будем постепенно, шаг за шагом.

Крамер допустил, что на следующей неделе Устюгов присоединится к его группе в Италии, но затем вернется в Россию. По его словам, лыжник может выступить на этапах Кубка мира в Лахти и Фалуне.

«Тур де Ски» пройдет с 1 по 10 января 2021 года. Устюгов выигрывал многодневку в сезоне-2016/17.

Дополнительная информация:

https://tass.ru/sport/10263619

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