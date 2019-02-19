Устюгов отказывался общаться с прессой из-за отсутствия поддержки с ее стороны

Российский лыжник Сергей Устюгов заявил, что отказался от общения с прессой до старта чемпионата мира в австрийском Зефельде из-за того, что в прошлом сезоне, когда он пропустил Олимпийские игры, не получил от нее поддержки.

- Просто не хотелось общаться, разговаривать, - приводит ТАСС слова Устюгова. - Я пропустил Олимпийские игры, конец сезона, и со стороны журналистов я не чувствовал поддержки, не чувствовал, что меня не хватало. Это было мое решение, я решил сделать так.

Чемпионат мира в Зефельде пройдет с 20 февраля по 3 марта. 26-летний Устюгов отказался от общения с прессой во время "Тур де Ски", где он занял второе место.

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