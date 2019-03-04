Устюгов - об окончании карьеры: "Пока уходить никуда не собираюсь. Мне только 26 лет. И я еще намерен побороться"

Российский лыжник Сергей Устюгов в интервью "СЭ" рассказал, что пока не планирует завершать карьеру. Он также добавил, что планирует еще побороться.

– После Лахти-2017 вы были главным героем лыжного мира. Затем последовала пропущенная Олимпиада и чемпионат мира, на котором вы остались без личных медалей. Есть ощущение, что теперь вам нужно доказывать все с самого начала?

– Разве что себе. Но я примерно знаю, что мне нужно делать и что менять. После сезона я уже буду понимать, куда двигаться. В субботу утром собирал лыжи, чтобы увезти домой, кое-что взял у спонсоров для спортшколы в Междуреческом. Парни на завтраке спрашивают: "Ты куда?" Я им: "Все, завязываю. Собираю все лыжи – и домой".

Дэнчик Спицов пошутил, чтобы я совсем уж все не забирал – оставил им на марафон.Но все как-то так быстро разлетелось. Встречаю Саню Большунова. Спрашивает: "А где проводы будут?"

– А вы?

– Говорю, что на чемпионате России, в Малиновке, мол, все, конкретно решил. Смотрю, у всех лица серьезные. Я им: "Да не дождетесь, парни!" А кто-то из-за стола: "Давай-давай, завязывай лучше" (смеется) . Так просто не уйду. Хотя сам к Максу Вылегжанину подходил. Спрашивал: "Ну, когда? Ты самый древний здесь остался". А он отвечает, что когда молодежь начнет обгонять, тогда и уйдет.

Посмотрим, что будет на чемпионате России. В прошлом году-то я еле-еле его выиграл. Я же пока уходить никуда не собираюсь. Мне только 26 лет. И я еще намерен побороться. (Владимир Иванов)

Сергей Устюгов: "Когда показываешь результат, тебя все любят и облизывают. Только оступился – сразу съедают"