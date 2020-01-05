Российский лыжник Сергей Устюгов по итогам «Тур де Ски» обошел главного фаворита многодневки Йоханнеса Клебо, но в общем зачете стал вторым. Победил Александр Большунов. Двукратный чемпион мира признался, что рад за такой успех команды, но сам он очень хотел победить.

— Большая досада, что не смог выиграть, — сообщил Устюгов. — Пытался скинуть Саню — не получилось. Дергал несколько раз, но уйти не выходило. Понял, что так меня надолго не хватит. И 15 сек я ему никак не привезу. Саня шел так плотно, что через раз наступал мне на палки. Думал в какие-то моменты, как бы не обернуться и не крикнуть что-нибудь плохое.

По мне разделка в гору все-таки лучше масс-старта. Не знаю, видно было или нет, но на равнине мы работали командой. Заняли всю голову — и работали. Да и вообще командой сработали отлично. У России победа и второе место. Лучший результат. Дэн Спицов сегодня четвертый. Круто. Спасибо сервису, болельщикам — вообще всем. (Владимир Иванов)