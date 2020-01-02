Российский лыжник Сергей Устюгов может сняться с «Тур де Ски из-за рождения ребенка. Ожидается, что его жена Елена Соболева родит 10 января.

- Не знаю, я об этом особо не задумывался, — цитирует Expressen Устюгова. — Нам просто нужно подождать и посмотреть, решу ли я остаться или уеду в Россию. Мы надеемся, что это произойдет после «Тур де Ски».

После четырех гонок Устюгов занимает второе место в зачете «Тур де Ски», уступая 16 секунд соотечественнику Александру Большунову.