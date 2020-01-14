Устюгов может не выступить на этапах Кубка мира в США и Канаде. И вот почему
12:42
Российский лыжник Сергей Устюгов в своем Instagram отметил, что может пропустить этапы Кубка мира в США и Канаде.
— Так туда же визы нужно делать, а у нас ничего не готово, — ответил Устюгов на вопрос подписчика об участии в этапах Кубка мира в Канаде и США. — А в прошлом году Глебу (Ретивых) просто не сделали. Поживем-увидим. У меня нет североамериканской визы.
Этапы Кубка мира в Северной Америке начнутся с середины марта. Ранее лыжник сообщил, что пропустит предстоящий этап Кубка мира чешском Нове-Место.
Из Инстаграм Сергея Устюгова pic.twitter.com/4BeGCh2S2R— Калейдоскоп (@sUXQUiujLXuBavR) January 14, 2020
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