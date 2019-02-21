Устюгов извинился перед страной за свой результат в спринте

Российский лыжник Сергей Устюгов заявил, что непопадание в финал спринта на чемпионате мира в австрийском Зефельде – не тот, результат на который он рассчитывал.

Устюгов неудачно выступил в полуфинале после столкновения с норвежцем Йоханнесом Клебо.

– Что можете сказать об инциденте с Клебо?

– Пока – ничего, мне нужно посмотреть повтор забега.

– Кто виноват в том, что вы не вышли в финал – Клебо или вы?

– Конечно, в своем результате виноват я и больше никто. Хотелось бы извиниться перед командой и всей страной, что я закончил борьбу в полуфинале. Это не тот результат, на который я рассчитывал. (Владимир Иванов)​

Атака Устюгова на Клебо. Видео // Устюгов накинулся на Клебо после полуфинала спринта на чемпионате мира. Норвежец подрезал россиянина на дистанции

Все о лыжных гонках – здесь, календарь чемпионата мира – здесь