Устюгов и Клебо сразились на финише за победу в спринте. Видео

Опубликовано видео финиша финала мужского спринта на этапе Кубка мира по лыжным гонкам в Давосе (Швейцария). Видео размещено на Yоutube телеканала Eurosport.

Победу одержал норвежец Йоханнес Клебо. Вторым стал россиянин Сергей Устюгов, который отстал от победителя на 0,87 секунды.

Третье место занял француз Ришар Жув. Россиянин Александр Большунов не выступил в спринте из-за проблем со здоровьем.