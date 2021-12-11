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Устюгов и Клебо сразились на финише за победу в спринте. Видео

21:17
Сергей Устюгов. Фото Global Look Press
Сергей Устюгов. Фото Global Look Press
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Опубликовано видео финиша финала мужского спринта на этапе Кубка мира по лыжным гонкам в Давосе (Швейцария). Видео размещено на Yоutube телеканала Eurosport.

Победу одержал норвежец Йоханнес Клебо. Вторым стал россиянин Сергей Устюгов, который отстал от победителя на 0,87 секунды.

Третье место занял француз Ришар Жув. Россиянин Александр Большунов не выступил в спринте из-за проблем со здоровьем.

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Евгений Петров все материалы автора
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