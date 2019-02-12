Устюгов и Большунов выступят на этапе Кубка мира в Коне

Как стало известно "СЭ", лидеры сборной России по лыжным гонкам Сергей Устюгов и Александр Большунов примут участие в этапе Кубка мира в итальянской коммуне Конь, который состоится 16-17 февраля. И Устюгов, и Большунов побегут коньковый спринт и классическую разделку на 15 км. Оттуда спортсмены отправятся в австрийский Зефельд, где с 20 февраля по 3 марта пройдет чемпионат мира.

Полностью состав мужской сборной России на этап Кубка мира в Коне выглядит следующим образом: Александр Бессмертных, Илья Семиков, Сергей Устюгов, Александр Большунов, Евгений Белов, Денис Спицов, Артем Мальцев, Андрей Собакарев. Все лыжники, кроме Семикова, выступят на чемпионате мира.

16 февраля, спринт: Большунов, Устюгов, Мальцев, Ретивых, Спицов, Собакарев.

17 февраля, 15 км, классика: Большунов, Устюгов, Белов, Семиков, Бессмертных, Спицов.

(Андрей Шитихин)