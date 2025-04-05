Устюгов про Олимпиаду: «Хотелось бы с Саней Большуновым сбегать командный спринт»

Олимпийский чемпион Сергей Устюгов, победитель 12-го Югорского лыжного марафона, соорганизатором которого выступил ВТБ, рассказал «СЭ» о том, какие перспективы он видит применительно к Олимпиаде 2026 года.

— Если все сложится, какую дисциплину на Олимпиаде ты видишь наиболее для себя перспективной?

— Хотелось бы с Саней Большуновым сбегать командный спринт. Ну когда-то же надо! Ну действительно, вот смотри. Зеефельд, 2019 год — готовность у меня была неплохая, но я не бегал классический спринт в том сезоне и, по моему субъективному мнению, по-честному не проходил в состав. Существовали отборы, прошел Глеб Ретивых. Олимпиада, 2022 год — бежит Саня Терентьев, который заработал себе место в ноябре, на этапе Кубка мира в Руке. В ноябре. А Олимпиада в феврале, но там он еще и в личном спринте взял бронзу. Такие моменты. Я понимаю, что есть нюансы, где у нас ребята проседают именно на спринте, во всяком случае, если смотреть со стороны, я это замечаю.

— Если брать не командный спринт — все-таки допуск России туда будет совсем уж чудом, а личные гонки?

— Скиатлон. Если мне завтра скажут — «Серега, ты готовишься к Олимпиаде», я, конечно, съезжу с семьей отдохнуть, но после этого уже совсем другая работа. Создание команды вокруг себя, поиски спонсора, если не получится с регионом, либо еще с кем-то договориться. Планирование сборов, и все — погнали. Почему это так мотивирует? Титулы. Призовые. Зарплата. Но самое главное — деньги. Вот правда.

Потому что, когда ты завоевываешь медаль, ты тех людей, которые вокруг тебя находятся и заинтересованы в твоем результате, по-любому отблагодаришь. Представь, что выиграл и такой — все, я погнал, все свободны. Неприятно? Очень неприятно. Поэтому хотелось бы, чтобы всем было приятно, всем хорошо, и все были заинтересованы в результате.

Деньги — это твой результат. Они двигают, чем больше ты готов отдавать, чем больше готов вкладывать в себя. Чем больше зарабатываешь, тем больше вкладываешь в свой результат. И это абсолютно правильное решение. Кто-то покупает лыжи, кто-то покупает ботинки, кто-то работает со специалистами, кто-то ездит в восстановительные центры. Да, можно по-разному находить на это средства — кто-то ищет спонсоров, чтобы восстанавливаться, а кто-то тратит то, что он зарабатывает. А кто-то идет и покупает машину за неподъемные деньги, зная, что ее еще надо страховать, купить на нее колеса, да еще и заправлять периодически, а ты постоянно находишься на сборах, и машина эта тебе, в общем, не особо нужна.