Устюгов хочет отказаться от командного спринта в пользу Ретивых

Лидер мужской сборной России Сергей Устюгов, занявший девятое место в скиатлоне на чемпионате мира в Зефельде, после завершения гонки заявил, что ему тяжело далась классическая часть дистанции, и поэтому он хочет уступить Глебу Ретивых место в завтрашнем командном спринте.

– Настроение отличное. Сбегал гонку, вроде неплохо, – отметил Устюгов. – Не удалось попасть в призы. Но это не повод расстраиваться. Расставаться с титулом чемпиона мира в скиатлоне немного грустно. Но ничего, бывает. Будем тренироваться.

– Каково было обогнать в скиатлоне Клебо?

– Они шли пешком и разговаривали, как я понял – экономили силы на завтрашний командный спринт.

– А вы экономили?

– Думаю, завтра я не буду принимать участие в гонке, потому что в этом сезоне я не бегал ни одного классического спринта. И, по сути, я не заслужил того, чтобы стартовать здесь. У нас в хорошей форме находятся Глеб Ретивых и Александр Большунов. Они это доказали. И, думаю, будет правильно, если они побегут завтра вместе.

– А если тренерский штаб будет настаивать, чтобы бежали вы?

– Я буду говорить, что я не готов.

– А в целом к чемпионату мира вы готовы?

– В целом – готов. Сегодня в коньковой части у меня получилось в общем-то неплохо. Я доволен. Но на классике у меня были проблемы. Здесь очень длинный подъем, и меня на него просто не хватило. Я начал отставать, но сегодня у меня были лучшие лыжи, и за это большое спасибо моей команде. (Владимир Иванов)

Рете выиграл скиталон на чемпионате мира, Большунов – второй