Уникальный русский лыжник. Легков выиграл Олимпиаду и ЧМ, первым победил на «Тур де Ски»

37 лет исполняется одному из лучших российских лыжников, олимпийскому чемпиону Сочи в гонке на 50 километров Александру Легкову. За годы карьеры он выиграл по две медали Олимпиад и чемпионатов мира, а в 2013 году стал первым отечественным победителем престижной многодневки «Тур де Ски».

Легков — вице-чемпион мира 2007 года в эстафете, бронзовый призер в эстафете чемпионата мира 2013 года. Также в этой дисциплине он выиграл серебро на Играх в Сочи. В сезоне 2012/2013 стал обладателем Малого хрустального глобуса в дистанционном зачете Кубка мира. В 2018 году Александр объявил о завершении карьеры.