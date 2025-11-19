Умерла олимпийская чемпионка лыжница Алевтина Олюнина

Олимпийская чемпионка лыжница Алевтина Олюнина умерла в возрасте 82 лет, сообщает пресс-служба Федерации лыжных гонок России (ФЛГР).

«Федерация лыжных гонок России выражает глубокие соболезнования родным и близким Алевтины Сергеевны. Ее вклад в развитие отечественного лыжного спорта навсегда останется в нашей памяти», — говорится в сообщении.

Олюнина выиграла золото Олимпийских игр в Саппоро-1972 в эстафете. Также на ее счету серебро Игр на дистанции 10 км. Лыжница является двукратной чемпионкой мира 1970 года.