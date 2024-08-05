Умер олимпийский чемпион по лыжным гонкам Юрий Скобов

Советский лыжник Юрий Скобов скончался на 76-м году жизни.

Об этом сообщила пресс-служба правительства Кировской области.

«До последних дней жизни оставался в строю, помогал спортивным тренерам, юным спортсменам, всей душой болел за развитие спортивной инфраструктуры на своей малой родине, в Омутнинском районе.

Он был не только талантливым спортсменом, но и отзывчивым, неравнодушным и принципиальным человеком, всегда готовым прийти на помощь, поддержать значимые проекты, отстоять точку зрения свою и своих коллег", — говорится в сообщении.

В 1972 году Скобов завоевал золото Олимпийских игр в Саппоро в эстафете. Также он становился серебряным призером чемпионата мира в 1974 году и является четырехкратным чемпионом СССР.