У Йенни Эберг выявлен коронавирус

Шведка Йенни Эберг сообщила, что сдала положительный тест на коронавирус. 30-летняя лыжница несколько дней назад была госпитализирована после недели лечения дома.

— Еще никогда не чувствовала себя так плохо, — цитирует Radiosporten Эберг. — Я молода и нахожусь в отличной форме, поэтому и в группе риска меня не было. Лишь когда сталкиваешься с чем-то подобным, начинаешь понимать всю серьезность ситуации.

Почти все спортивные соревнования были перенесены или отменены из-за эпидемии коронавируса. По данным Worldometer на ночь с 16 на 17 апреля, в мире коронавирус подтвержден у 2 173 168 человека. Умерших — 144 949, выздоровевших — 546 296. По данным Роспотребнадзора, в России коронавирус подтвержден у 27 938 человек, 2 304 выздоровело, 232 умерло.

Какие соревнования уже отменили из-за коронавируса. Полный список

Кто из спортсменов заболел коронавирусом. К сожалению, список пополняется