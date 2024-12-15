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У олимпийской чемпионки Сметаниной парализовало часть тела после инсульта

Игнат Заздравин
Корреспондент
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Раиса Сметанина.
Фото Global Look Press

Федор Сметанин, брат четырехкратной олимпийской чемпионки по лыжным гонкам Раисы Сметаниной, рассказал о ее состоянии после инсульта.

14 декабря стало известно, что прославленная спортсменка перенесла инсульт и госпитализирована в тяжелом состоянии.

По словам брата, лечение экс-лыжницы может занять длительный срок. Ее состояние оценивается как стабильно тяжелое.

«Она находится в сознании — открывает глаза, ест, но не разговаривает, парализовало правую сторону — рука не работает», — цитирует Сметанина ТАСС.

Сметанина — четырехкратная чемпионка Олимпийских игр, также у нее есть пять серебряных и одна бронзовая медаль Олимпиады. На чемпионатах мира она завоевала четыре золотые, четыре серебряные и четыре бронзовые медали.

Источник: ТАСС
Раиса Сметанина
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