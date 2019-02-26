"У Натальи накопилась усталость". Бородавко - о 7-м месте Непряевой в индивидуальной гонке на ЧМ

Юрий Бородавко, являющийся тренером российской лыжницы Натальи Непряевой, заявил, что его подопечная не смогла побороться за медали в индивидуальной гонке на чемпионате мира в австрийском Зефельде из-за усталости. 23-летняя спортсменка заняла 7-е место.

- У Натальи накопилась усталость после проведенных гонок, - приводит ТАСС слова Бородавко. - Кроме того, сегодня было очень жарко, лыжня была мягковатая, поэтому ей было тяжело. И третье, поскольку мы готовились к чемпионату в горах, сегодня на ее состоянии могла сказаться реакклиматизация.

Чемпионат мира в Зефельде продлится до 3 марта.

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