У лыжника Полторанина есть 10 дней на обжалование отстранения

Казахстанский лыжник Алексей Полторанин, временно отстраненный Международной федерацией лыжного спорта (FIS) от соревнований по подозрению в применении допинга, может обжаловать это решение в течение 10 дней. Об этом сообщила пресс-секретарь Национальной федерации лыжных гонок Казахстана Самал Наурызова. Она отметила, что федерация в настоящее время ожидает комментариев от Полторанина, чтобы определиться с дальнейшими действиями.

- Мы с ним (Полтораниным) не связывались, - цитирует ТАСС Наурызову. - Пришло официальное уведомление об отстранении Полторанина от участия во всех международных соревнованиях под эгидой Международной федерации лыжного спорта в связи с подозрением в нарушении антидопинговых правил. У Алексея есть 10 дней на обжалование данного документа либо предоставление доказательств своей невиновности.

Пока Алексей не выйдет на связь, не даст нам какие-то свои комментарии, объяснения, мы ничего сделать не можем. У нас есть официальный документ Международной федерации лыжного спорта - он отстранен от соревнований.

27 февраля в рамках чемпионата мира по лыжным видам спорта Полторанин должен был участвовать в индивидуальной гонке на 15 км классическим ходом. Однако на старт спортсмен не вышел. Позже в СМИ появилась информация о том, что лыжника задержала полиция по подозрению в нарушении антидопинговых правил.