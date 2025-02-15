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Лыжные гонки

Большунов: «Во время гонки в Италии фонарь взял и потух»

Алина Савинова
Александр Большунов.
Фото Global Look Press

Российский лыжник Александр Большунов рассказал, что во время ночной гонки Sudtirol Moonlight Classic в Италии у него перестал работать налобный фонарь.

«Это было за 10 километров. У меня был классный фонарь, сам такой сделал. Я бежал на самом маленьком режиме, то есть экономном. Думаю, что на спуске включу дальний свет, а он взял и потух (смеется)», — приводит matchtv.ru слова спортсмена.

13 февраля трехкратный олимпийский чемпион занял первое место в масс-старте на 30 км классическим стилем на турнире Sudtirol Moonlight Classic. Он выиграл первый международный старт за три года.

Александр Большунов.Большунов выиграл первый международный старт за три года. В Италии заработал 2000 евро и пошутил про Трампа

Российские лыжники отстранены от международных турниров под эгидой FIS с 2022 года. Гонка в Италии не входит в календарь официальных лыжных соревнований.

Источник: matchtv.ru
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Александр Большунов
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