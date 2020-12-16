TV2: Клебо может пропустить чемпионат мира

Знаменитый норвежский лыжник Йоханнес Клебо может пропустить чемпионат мира, который должен пройти в немецком Оберстдорфе с 23 февраля по 7 марта 2021 года, утверждает TV2.

Главы велокоманды Uno-X, с которой Клебо ранее подписал контракт, Вегар Кулсет разместил пост в Twitter, в котором сообщил, что Клебо не примет участия в чемпионате мира. Позже сообщение было отредактировано: было добавлено, что спортсмен еще не принял окончательное решения.

Напомним, сборная Норвегии по лыжным гонкам пропустила этап Кубка мира в Давосе и пропустит этап в Дрездене, который пройдет в ближайшие выходные, а также многодневку «Тур де Ски» в январе 2021 года.