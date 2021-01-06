Большунов выиграл гонку преследования на «Тур де Ски» в Тоблахе, у России первые пять мест

Россиянин Александр Большунов стал победителем гонки преследования на этапе «Тур де Ски» в Тоблахе. Весь пьедестал в гонке заняли россияне. Иван Якимушкин занял второе место, Евгений Белов — третье.

Всего в первой девятке восемь мест достались россиянам — Алексей Червоткин стал четвертым, Андрей Мельниченко — пятым, Денис Спицов, Артем Мальцев и Илья Семиков — седьмым, восьмым и девятым. Шестую строчку занял француз Морис Манифика.

В общем зачете Большунов упрочил лидерство.

Тоблах (Италия)

Кубок мира

«Тур де ски»

Мужчины

Гонка преследования, 15 км (С)

1. Александр Большунов (Россия) — 34.32,9

2. Иван Якимушкин (Россия) — отставание 55,5

3. Евгений Белов (Россия) — 55,6

4. Алексей Червоткин (Россия) — 56,8

5. Андрей Мельниченко (Россия) — 58,7

6. Морис Манифика (Франция) — 1.01,4

7. Денис Спицов (Россия) — 1.04,2

8. Артем Мальцев (Россия) — 1.12,1

9. Илья Семиков (Россия) — 2.02,5

Трансляция гонки