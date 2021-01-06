Большунов выиграл гонку преследования на «Тур де Ски» в Тоблахе, у России первые пять мест
Россиянин Александр Большунов стал победителем гонки преследования на этапе «Тур де Ски» в Тоблахе. Весь пьедестал в гонке заняли россияне. Иван Якимушкин занял второе место, Евгений Белов — третье.
Всего в первой девятке восемь мест достались россиянам — Алексей Червоткин стал четвертым, Андрей Мельниченко — пятым, Денис Спицов, Артем Мальцев и Илья Семиков — седьмым, восьмым и девятым. Шестую строчку занял француз Морис Манифика.
В общем зачете Большунов упрочил лидерство.
Тоблах (Италия)
Кубок мира
«Тур де ски»
Мужчины
Гонка преследования, 15 км (С)
1. Александр Большунов (Россия) — 34.32,9
2. Иван Якимушкин (Россия) — отставание 55,5
3. Евгений Белов (Россия) — 55,6
4. Алексей Червоткин (Россия) — 56,8
5. Андрей Мельниченко (Россия) — 58,7
6. Морис Манифика (Франция) — 1.01,4
7. Денис Спицов (Россия) — 1.04,2
8. Артем Мальцев (Россия) — 1.12,1
9. Илья Семиков (Россия) — 2.02,5
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