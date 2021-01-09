Свенссон выиграл спринт на «Тур де Ски», Ретивых второй, Большунов третий
16:47
Швед Оскар Свенссон выиграл спринт классикой на этапе «Тур де Ски» в Валь-ди-Фьемме. Второе место занял россиянин Глеб Ретивых, тройку замкнул лидер общего зачета и действующий чемпион «Тур де Ски» Александр Большунов. Еще один представитель России Артем Мальцев стал шестым.
Александр Терентьев, Андрей Мельниченко и Илья Семиков выбыли в полуфинале, Евгений Белов и Алексей Червоткин — в четвертьфинале.
Валь-ди-Фьемме (Италия)
Кубок мира
«Тур де ски»
Мужчины
Спринт (К)
1. Оскар Свенссон (Швеция) — 3.19,8
2. Глеб Ретивых (Россия) — отставание 0,24
3. Александр Большунов (Россия) — 0,32
4. Федерико Пеллегрино (Италия) — 0,70
5. Валентен Шовен (Франция) — 0,76
6. Артем Мальцев (Россия) — 3,15
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