Свенссон выиграл спринт на «Тур де Ски», Ретивых второй, Большунов третий

Швед Оскар Свенссон выиграл спринт классикой на этапе «Тур де Ски» в Валь-ди-Фьемме. Второе место занял россиянин Глеб Ретивых, тройку замкнул лидер общего зачета и действующий чемпион «Тур де Ски» Александр Большунов. Еще один представитель России Артем Мальцев стал шестым.

Александр Терентьев, Андрей Мельниченко и Илья Семиков выбыли в полуфинале, Евгений Белов и Алексей Червоткин — в четвертьфинале.

Валь-ди-Фьемме (Италия)

Кубок мира

«Тур де ски»

Мужчины

Спринт (К)

1. Оскар Свенссон (Швеция) — 3.19,8

2. Глеб Ретивых (Россия) — отставание 0,24

3. Александр Большунов (Россия) — 0,32

4. Федерико Пеллегрино (Италия) — 0,70

5. Валентен Шовен (Франция) — 0,76

6. Артем Мальцев (Россия) — 3,15