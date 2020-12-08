«Тур де Ски» пройдет по плану, несмотря на просьбы Норвегии, Швеции и Финляндии

Международная федерация лыжного спорта (FIS) подтвердила, что многодневка «Тур де Ски» пройдет в трех местах (в Валь-Мюстейре, Тоблахе и Валь-ди-Фьемме) с 1 по 10 января.

Ранее сборные Норвегии, Швеции и Финляндии просили сократить количество этапов «Тур де Ски». Их участие в многодневке пока под вопросом.

— Все меры по борьбе с коронавирусом были разработаныучитывая все национальные и региональные требования. FIS также учтет весь опыт, полученный на этапах Кубка мира.

Тестирование будет проходить на месте, а вся логистика будет координироваться организаторами и международной федерацией. Все заинтересованные стороны несут отвественность за безопасность этапов.

Оргкомитеты провели большую работу, чтобы создать здоровую рабочую среду для делегаций.