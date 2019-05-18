"Тур де Ски" будет заканчиваться масс-стартом в гору?

Финальная гонки преследования "Тур де Ски" может быть заменена на масс-старт в гору, информирует NRK. Этот вопрос будет поднят комитетом по лыжным гонкам Международной федерации лыжных видов спорта (FIS) на совещании в хорватском Дубровнике, которое пройдет в конце мая – начале июня.

Если такое решение будет принято, что победитель "Тур де Ски" будет определяться по итогам масс-старта, когда финишируют все лыжники и будет подсчитано время.

– Мы должны попробовать что-то новое. "Тур де Ски" существует уже 13 лет, поэтому нам нужны свежие идеи, – отметил глава комитета FIS по лыжным гонкам Вегард Ульванг.